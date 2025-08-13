Валюты / NTR
NTR: Nutrien Ltd
56.72 USD 0.38 (0.67%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NTR за сегодня изменился на -0.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.47, а максимальная — 57.20.
Следите за динамикой Nutrien Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NTR
Дневной диапазон
56.47 57.20
Годовой диапазон
43.69 65.05
- Предыдущее закрытие
- 57.10
- Open
- 57.13
- Bid
- 56.72
- Ask
- 57.02
- Low
- 56.47
- High
- 57.20
- Объем
- 5.174 K
- Дневное изменение
- -0.67%
- Месячное изменение
- -1.44%
- 6-месячное изменение
- 14.49%
- Годовое изменение
- 18.64%
