КотировкиРазделы
Валюты / NTR
Назад в Рынок акций США

NTR: Nutrien Ltd

56.72 USD 0.38 (0.67%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NTR за сегодня изменился на -0.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.47, а максимальная — 57.20.

Следите за динамикой Nutrien Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости NTR

Дневной диапазон
56.47 57.20
Годовой диапазон
43.69 65.05
Предыдущее закрытие
57.10
Open
57.13
Bid
56.72
Ask
57.02
Low
56.47
High
57.20
Объем
5.174 K
Дневное изменение
-0.67%
Месячное изменение
-1.44%
6-месячное изменение
14.49%
Годовое изменение
18.64%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.