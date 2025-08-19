Währungen / NTR
NTR: Nutrien Ltd
56.23 USD 0.29 (0.51%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NTR hat sich für heute um -0.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 55.67 bis zu einem Hoch von 56.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nutrien Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
55.67 56.49
Jahresspanne
43.69 65.05
- Vorheriger Schlusskurs
- 56.52
- Eröffnung
- 56.42
- Bid
- 56.23
- Ask
- 56.53
- Tief
- 55.67
- Hoch
- 56.49
- Volumen
- 3.629 K
- Tagesänderung
- -0.51%
- Monatsänderung
- -2.29%
- 6-Monatsänderung
- 13.50%
- Jahresänderung
- 17.61%
