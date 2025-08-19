Devises / NTR
NTR: Nutrien Ltd
56.62 USD 0.39 (0.69%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NTR a changé de 0.69% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 55.88 et à un maximum de 56.78.
Suivez la dynamique Nutrien Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 21
- Will Mosaic's Cost-Cutting Momentum Fuel Stronger Margins Ahead?
- MOS vs. NTR: Which Fertilizer Giant is the Better Pick Now?
- NTR's Potash Volumes Hit Record High: Can Demand Keep Driving Growth?
- Structural Changes In Fertilizer Markets Make CVR Partners An Incredible Value
- Explainer-What is fluoride and why is it added to the US water supply?
- Nutrien's Cash Flow Strength: Can Strategic Moves Fuel More Growth?
- NTR Shares Rise 28% YTD: How Should Investors Play the Stock?
- MOS' Potash Volumes Improve: Will Hydrofloat Drive Them Further?
- Nutrien Agrees to Divest 50% Stake in Profertil for $600 Million
- Jefferies lowers Nutrien stock price target to $60 on Profertil stake sale
- Nutrien to sell stake in Argentina’s Profertil for $600 million
- CF Industries Benefits From Accessible Natural Gas (NYSE:CF)
- MOS Stock Rallies 35% in 6 Months: Should You Buy the Stock Now?
- Fertilizer stocks soar after potash added to critical minerals list
- POSCO and JSW Sign an Agreement to Explore Steel Plant in India
- Eastman Partners With Huafon to Build New Yarn Facility in China
- European farmers facing higher costs after EU tariffs on Russian fertiliser imports
- Reliance Enters Into $400 Million Loan Facility to Refinance Debt
- Best Growth Stocks to Buy for August 21st
- Chemours Enters Strategic Agreement With SRF to Boost Supply
- Steel Dynamics to Acquire Remaining Stake in New Process Steel
- Best Growth Stocks to Buy for August 19th
- Is Nutrien (NTR) Stock Undervalued Right Now?
Range quotidien
55.88 56.78
Range Annuel
43.69 65.05
- Clôture Précédente
- 56.23
- Ouverture
- 56.36
- Bid
- 56.62
- Ask
- 56.92
- Plus Bas
- 55.88
- Plus Haut
- 56.78
- Volume
- 2.629 K
- Changement quotidien
- 0.69%
- Changement Mensuel
- -1.62%
- Changement à 6 Mois
- 14.29%
- Changement Annuel
- 18.43%
