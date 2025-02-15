クォートセクション
NGVC
NGVC: Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc

36.77 USD 0.27 (0.74%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NGVCの今日の為替レートは、0.74%変化しました。日中、通貨は1あたり35.93の安値と37.05の高値で取引されました。

Natural Grocers by Vitamin Cottage Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
35.93 37.05
1年のレンジ
24.99 61.22
以前の終値
36.50
始値
36.92
買値
36.77
買値
37.07
安値
35.93
高値
37.05
出来高
438
1日の変化
0.74%
1ヶ月の変化
-3.41%
6ヶ月の変化
-7.57%
1年の変化
24.56%
