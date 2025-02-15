通貨 / NGVC
NGVC: Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc
36.77 USD 0.27 (0.74%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NGVCの今日の為替レートは、0.74%変化しました。日中、通貨は1あたり35.93の安値と37.05の高値で取引されました。
Natural Grocers by Vitamin Cottage Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NGVC News
1日のレンジ
35.93 37.05
1年のレンジ
24.99 61.22
- 以前の終値
- 36.50
- 始値
- 36.92
- 買値
- 36.77
- 買値
- 37.07
- 安値
- 35.93
- 高値
- 37.05
- 出来高
- 438
- 1日の変化
- 0.74%
- 1ヶ月の変化
- -3.41%
- 6ヶ月の変化
- -7.57%
- 1年の変化
- 24.56%
