NGVC: Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc
36.63 USD 0.58 (1.61%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NGVC за сегодня изменился на 1.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.70, а максимальная — 36.85.
Следите за динамикой Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NGVC
Дневной диапазон
35.70 36.85
Годовой диапазон
24.99 61.22
- Предыдущее закрытие
- 36.05
- Open
- 36.04
- Bid
- 36.63
- Ask
- 36.93
- Low
- 35.70
- High
- 36.85
- Объем
- 323
- Дневное изменение
- 1.61%
- Месячное изменение
- -3.78%
- 6-месячное изменение
- -7.92%
- Годовое изменение
- 24.09%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.