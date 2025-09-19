クォートセクション
通貨 / NCTY
株に戻る

NCTY: The9 Limited - American Depository Shares

10.42 USD 0.40 (3.99%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NCTYの今日の為替レートは、3.99%変化しました。日中、通貨は1あたり9.91の安値と10.67の高値で取引されました。

The9 Limited - American Depository Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
9.91 10.67
1年のレンジ
6.28 20.59
以前の終値
10.02
始値
10.51
買値
10.42
買値
10.72
安値
9.91
高値
10.67
出来高
141
1日の変化
3.99%
1ヶ月の変化
17.74%
6ヶ月の変化
-28.53%
1年の変化
54.83%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K