NCTY: The9 Limited - American Depository Shares
10.42 USD 0.40 (3.99%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NCTYの今日の為替レートは、3.99%変化しました。日中、通貨は1あたり9.91の安値と10.67の高値で取引されました。
The9 Limited - American Depository Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
9.91 10.67
1年のレンジ
6.28 20.59
- 以前の終値
- 10.02
- 始値
- 10.51
- 買値
- 10.42
- 買値
- 10.72
- 安値
- 9.91
- 高値
- 10.67
- 出来高
- 141
- 1日の変化
- 3.99%
- 1ヶ月の変化
- 17.74%
- 6ヶ月の変化
- -28.53%
- 1年の変化
- 54.83%
