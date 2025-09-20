QuotazioniSezioni
NCTY: The9 Limited - American Depository Shares

9.91 USD 0.51 (4.89%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NCTY ha avuto una variazione del -4.89% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.60 e ad un massimo di 10.75.

Intervallo Giornaliero
9.60 10.75
Intervallo Annuale
6.28 20.59
Chiusura Precedente
10.42
Apertura
10.75
Bid
9.91
Ask
10.21
Minimo
9.60
Massimo
10.75
Volume
215
Variazione giornaliera
-4.89%
Variazione Mensile
11.98%
Variazione Semestrale
-32.03%
Variazione Annuale
47.25%
20 settembre, sabato