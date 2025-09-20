Valute / NCTY
NCTY: The9 Limited - American Depository Shares
9.91 USD 0.51 (4.89%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NCTY ha avuto una variazione del -4.89% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.60 e ad un massimo di 10.75.
Segui le dinamiche di The9 Limited - American Depository Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
9.60 10.75
Intervallo Annuale
6.28 20.59
- Chiusura Precedente
- 10.42
- Apertura
- 10.75
- Bid
- 9.91
- Ask
- 10.21
- Minimo
- 9.60
- Massimo
- 10.75
- Volume
- 215
- Variazione giornaliera
- -4.89%
- Variazione Mensile
- 11.98%
- Variazione Semestrale
- -32.03%
- Variazione Annuale
- 47.25%
20 settembre, sabato