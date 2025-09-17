Валюты / NCTY
NCTY: The9 Limited - American Depository Shares
10.76 USD 0.16 (1.47%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NCTY за сегодня изменился на -1.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.60, а максимальная — 11.20.
Следите за динамикой The9 Limited - American Depository Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
10.60 11.20
Годовой диапазон
6.28 20.59
- Предыдущее закрытие
- 10.92
- Open
- 11.08
- Bid
- 10.76
- Ask
- 11.06
- Low
- 10.60
- High
- 11.20
- Объем
- 128
- Дневное изменение
- -1.47%
- Месячное изменение
- 21.58%
- 6-месячное изменение
- -26.20%
- Годовое изменение
- 59.88%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.