Divisas / NCTY
NCTY: The9 Limited - American Depository Shares
10.02 USD 0.74 (6.88%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NCTY de hoy ha cambiado un -6.88%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.98, mientras que el máximo ha alcanzado 10.98.
Siga la dinámica de la pareja de divisas The9 Limited - American Depository Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
9.98 10.98
Rango anual
6.28 20.59
- Cierres anteriores
- 10.76
- Open
- 10.92
- Bid
- 10.02
- Ask
- 10.32
- Low
- 9.98
- High
- 10.98
- Volumen
- 245
- Cambio diario
- -6.88%
- Cambio mensual
- 13.22%
- Cambio a 6 meses
- -31.28%
- Cambio anual
- 48.89%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B