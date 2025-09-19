Währungen / NCTY
NCTY: The9 Limited - American Depository Shares
10.42 USD 0.40 (3.99%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NCTY hat sich für heute um 3.99% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.91 bis zu einem Hoch von 10.67 gehandelt.
Verfolgen Sie die The9 Limited - American Depository Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
9.91 10.67
Jahresspanne
6.28 20.59
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.02
- Eröffnung
- 10.51
- Bid
- 10.42
- Ask
- 10.72
- Tief
- 9.91
- Hoch
- 10.67
- Volumen
- 141
- Tagesänderung
- 3.99%
- Monatsänderung
- 17.74%
- 6-Monatsänderung
- -28.53%
- Jahresänderung
- 54.83%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K