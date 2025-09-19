KurseKategorien
NCTY: The9 Limited - American Depository Shares

10.42 USD 0.40 (3.99%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NCTY hat sich für heute um 3.99% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.91 bis zu einem Hoch von 10.67 gehandelt.

Verfolgen Sie die The9 Limited - American Depository Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
9.91 10.67
Jahresspanne
6.28 20.59
Vorheriger Schlusskurs
10.02
Eröffnung
10.51
Bid
10.42
Ask
10.72
Tief
9.91
Hoch
10.67
Volumen
141
Tagesänderung
3.99%
Monatsänderung
17.74%
6-Monatsänderung
-28.53%
Jahresänderung
54.83%
