KLAC: KLA Corporation
1046.69 USD 56.82 (5.74%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KLACの今日の為替レートは、5.74%変化しました。日中、通貨は1あたり1025.79の安値と1076.64の高値で取引されました。
KLA Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
1025.79 1076.64
1年のレンジ
551.33 1076.64
- 以前の終値
- 989.87
- 始値
- 1030.83
- 買値
- 1046.69
- 買値
- 1046.99
- 安値
- 1025.79
- 高値
- 1076.64
- 出来高
- 3.638 K
- 1日の変化
- 5.74%
- 1ヶ月の変化
- 23.85%
- 6ヶ月の変化
- 54.72%
- 1年の変化
- 34.45%
