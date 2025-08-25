Валюты / KLAC
KLAC: KLA Corporation
990.57 USD 1.66 (0.17%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KLAC за сегодня изменился на 0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 975.51, а максимальная — 1002.04.
Следите за динамикой KLA Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
975.51 1002.04
Годовой диапазон
551.33 1002.04
- Предыдущее закрытие
- 988.91
- Open
- 993.50
- Bid
- 990.57
- Ask
- 990.87
- Low
- 975.51
- High
- 1002.04
- Объем
- 1.430 K
- Дневное изменение
- 0.17%
- Месячное изменение
- 17.21%
- 6-месячное изменение
- 46.43%
- Годовое изменение
- 27.25%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.