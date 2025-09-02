Währungen / KLAC
KLAC: KLA Corporation
1046.69 USD 56.82 (5.74%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KLAC hat sich für heute um 5.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1025.79 bis zu einem Hoch von 1076.64 gehandelt.
Verfolgen Sie die KLA Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1025.79 1076.64
Jahresspanne
551.33 1076.64
- Vorheriger Schlusskurs
- 989.87
- Eröffnung
- 1030.83
- Bid
- 1046.69
- Ask
- 1046.99
- Tief
- 1025.79
- Hoch
- 1076.64
- Volumen
- 3.638 K
- Tagesänderung
- 5.74%
- Monatsänderung
- 23.85%
- 6-Monatsänderung
- 54.72%
- Jahresänderung
- 34.45%
