통화 / KLAC
KLAC: KLA Corporation
1044.81 USD 1.88 (0.18%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
KLAC 환율이 오늘 -0.18%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1029.32이고 고가는 1052.48이었습니다.
KLA Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
KLAC News
- LRCX Bets on TEOS 3D: Will it Strengthen Packaging Leadership?
- 뉴욕 증시, 3대지수 사상 최고가 지속…반도체 급등에 필라델피아반도체지수 3.60% 상승, 엔비디아와 인텔이 지수를 이끌며 반도체 불장 증명 [이완수의 출근길 글로벌마켓 핫이슈]
- Why KLA Stock Triumphed on Thursday
- Intel, CrowdStrike lead Thursday’s market cap stock movers
- 인텔-Nvidia 협약, 이 주식들에게 불리한 영향
- Intel–Nvidia pact leaves these stocks behind
- 엔비디아, 인텔에 50억 달러 투자…반도체주 일제히 상승
- Chipmakers rally as Nvidia invests $5B in Intel, sector sees broad gains
- ASML Stock Rises As Semiconductor Equipment Group Rallies
- Broadcom’s $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- Don’t Take Profits on This Big Winner Yet
- KLA, 사상 최고치인 $959.33 기록
- KLA Corporation stock hits all-time high at $959.33
- Top Funds Etched This Long-Term In Their Brains. Then This Happened.
- Why KLA (KLAC) Outpaced the Stock Market Today
- Broadcom's $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- Can Advanced Packaging Boost Systems Sales at Lam Research in FY26?
- Lam Research stock gains as Stifel notes hyperscaler forecast improvements
- ASML Aims 60B Euros in Sales by 2030: Can High NA Tools Lead the Way?
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- KLA: Decreased China Reliance Is Coming At A Cost (NASDAQ:KLAC)
- KLA Corporation (KLAC) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and
- Taiwan Semiconductor Stock Up 26% in 6 Months: Hold or Book Profits?
- AMD most under-owned chip stock despite sales growth outlook
일일 변동 비율
1029.32 1052.48
년간 변동
551.33 1076.64
- 이전 종가
- 1046.69
- 시가
- 1051.90
- Bid
- 1044.81
- Ask
- 1045.11
- 저가
- 1029.32
- 고가
- 1052.48
- 볼륨
- 1.333 K
- 일일 변동
- -0.18%
- 월 변동
- 23.62%
- 6개월 변동
- 54.45%
- 년간 변동율
- 34.21%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K