Dövizler / KLAC
KLAC: KLA Corporation
1044.81 USD 1.88 (0.18%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
KLAC fiyatı bugün -0.18% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1029.32 ve Yüksek fiyatı olarak 1052.48 aralığında işlem gördü.
KLA Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KLAC haberleri
- KLA Corporation hissesi 959,33 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
Günlük aralık
1029.32 1052.48
Yıllık aralık
551.33 1076.64
- Önceki kapanış
- 1046.69
- Açılış
- 1051.90
- Satış
- 1044.81
- Alış
- 1045.11
- Düşük
- 1029.32
- Yüksek
- 1052.48
- Hacim
- 1.333 K
- Günlük değişim
- -0.18%
- Aylık değişim
- 23.62%
- 6 aylık değişim
- 54.45%
- Yıllık değişim
- 34.21%
21 Eylül, Pazar