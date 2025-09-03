QuotazioniSezioni
KLAC: KLA Corporation

1044.81 USD 1.88 (0.18%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KLAC ha avuto una variazione del -0.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1029.32 e ad un massimo di 1052.48.

Segui le dinamiche di KLA Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1029.32 1052.48
Intervallo Annuale
551.33 1076.64
Chiusura Precedente
1046.69
Apertura
1051.90
Bid
1044.81
Ask
1045.11
Minimo
1029.32
Massimo
1052.48
Volume
1.333 K
Variazione giornaliera
-0.18%
Variazione Mensile
23.62%
Variazione Semestrale
54.45%
Variazione Annuale
34.21%
20 settembre, sabato