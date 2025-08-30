CotizacionesSecciones
KLAC: KLA Corporation

989.87 USD 0.70 (0.07%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de KLAC de hoy ha cambiado un -0.07%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 976.27, mientras que el máximo ha alcanzado 1000.00.

Siga la dinámica de la pareja de divisas KLA Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
976.27 1000.00
Rango anual
551.33 1002.04
Cierres anteriores
990.57
Open
990.38
Bid
989.87
Ask
990.17
Low
976.27
High
1000.00
Volumen
1.275 K
Cambio diario
-0.07%
Cambio mensual
17.12%
Cambio a 6 meses
46.32%
Cambio anual
27.16%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B