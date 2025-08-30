Divisas / KLAC
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
KLAC: KLA Corporation
989.87 USD 0.70 (0.07%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de KLAC de hoy ha cambiado un -0.07%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 976.27, mientras que el máximo ha alcanzado 1000.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas KLA Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KLAC News
- ASML Stock Rises As Semiconductor Equipment Group Rallies
- Broadcom’s $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- Don’t Take Profits on This Big Winner Yet
- Las acciones de KLA Corporation alcanzan máximos históricos a 959,33 dólares
- Acciones de KLA Corporation alcanzan un máximo histórico de $959.33
- KLA Corporation stock hits all-time high at $959.33
- Top Funds Etched This Long-Term In Their Brains. Then This Happened.
- Why KLA (KLAC) Outpaced the Stock Market Today
- Broadcom's $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- Can Advanced Packaging Boost Systems Sales at Lam Research in FY26?
- Lam Research stock gains as Stifel notes hyperscaler forecast improvements
- ASML Aims 60B Euros in Sales by 2030: Can High NA Tools Lead the Way?
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- KLA: Decreased China Reliance Is Coming At A Cost (NASDAQ:KLAC)
- KLA Corporation (KLAC) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and
- Taiwan Semiconductor Stock Up 26% in 6 Months: Hold or Book Profits?
- AMD most under-owned chip stock despite sales growth outlook
- NVDA: Nvidia Sparks Chip Stocks Sell-Off on Supply Concerns
- Tuesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Lam Research: Driving AI-Led Growth With Innovation And Resilient China Momentum (LRCX)
- Camtek: Interesting, Just Not Interesting Enough (NASDAQ:CAMT)
- Barclays flags U.S. economy at ‘stall speed,’ recession odds near 50%
- US makes it harder for SK Hynix, Samsung to make chips in China
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
Rango diario
976.27 1000.00
Rango anual
551.33 1002.04
- Cierres anteriores
- 990.57
- Open
- 990.38
- Bid
- 989.87
- Ask
- 990.17
- Low
- 976.27
- High
- 1000.00
- Volumen
- 1.275 K
- Cambio diario
- -0.07%
- Cambio mensual
- 17.12%
- Cambio a 6 meses
- 46.32%
- Cambio anual
- 27.16%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B