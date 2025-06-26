通貨 / IH
IH: iHuman Inc American depositary shares, each representing five C
2.96 USD 0.05 (1.66%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IHの今日の為替レートは、-1.66%変化しました。日中、通貨は1あたり2.95の安値と3.06の高値で取引されました。
iHuman Inc American depositary shares, each representing five Cダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
2.95 3.06
1年のレンジ
1.47 3.57
- 以前の終値
- 3.01
- 始値
- 2.95
- 買値
- 2.96
- 買値
- 3.26
- 安値
- 2.95
- 高値
- 3.06
- 出来高
- 25
- 1日の変化
- -1.66%
- 1ヶ月の変化
- 6.09%
- 6ヶ月の変化
- 35.16%
- 1年の変化
- 28.14%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K