IH: iHuman Inc American depositary shares, each representing five C

2.96 USD 0.05 (1.66%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IHの今日の為替レートは、-1.66%変化しました。日中、通貨は1あたり2.95の安値と3.06の高値で取引されました。

iHuman Inc American depositary shares, each representing five Cダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
2.95 3.06
1年のレンジ
1.47 3.57
以前の終値
3.01
始値
2.95
買値
2.96
買値
3.26
安値
2.95
高値
3.06
出来高
25
1日の変化
-1.66%
1ヶ月の変化
6.09%
6ヶ月の変化
35.16%
1年の変化
28.14%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K