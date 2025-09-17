КотировкиРазделы
IH: iHuman Inc American depositary shares, each representing five C

2.95 USD 0.10 (3.28%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IH за сегодня изменился на -3.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.92, а максимальная — 3.05.

Следите за динамикой iHuman Inc American depositary shares, each representing five C. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
2.92 3.05
Годовой диапазон
1.47 3.57
Предыдущее закрытие
3.05
Open
3.05
Bid
2.95
Ask
3.25
Low
2.92
High
3.05
Объем
34
Дневное изменение
-3.28%
Месячное изменение
5.73%
6-месячное изменение
34.70%
Годовое изменение
27.71%
