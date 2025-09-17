Валюты / IH
IH: iHuman Inc American depositary shares, each representing five C
2.95 USD 0.10 (3.28%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IH за сегодня изменился на -3.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.92, а максимальная — 3.05.
Следите за динамикой iHuman Inc American depositary shares, each representing five C. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.92 3.05
Годовой диапазон
1.47 3.57
- Предыдущее закрытие
- 3.05
- Open
- 3.05
- Bid
- 2.95
- Ask
- 3.25
- Low
- 2.92
- High
- 3.05
- Объем
- 34
- Дневное изменение
- -3.28%
- Месячное изменение
- 5.73%
- 6-месячное изменение
- 34.70%
- Годовое изменение
- 27.71%
