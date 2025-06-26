통화 / IH
IH: iHuman Inc American depositary shares, each representing five C
2.85 USD 0.11 (3.72%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
IH 환율이 오늘 -3.72%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.85이고 고가는 3.03이었습니다.
iHuman Inc American depositary shares, each representing five C 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
2.85 3.03
년간 변동
1.47 3.57
- 이전 종가
- 2.96
- 시가
- 3.03
- Bid
- 2.85
- Ask
- 3.15
- 저가
- 2.85
- 고가
- 3.03
- 볼륨
- 33
- 일일 변동
- -3.72%
- 월 변동
- 2.15%
- 6개월 변동
- 30.14%
- 년간 변동율
- 23.38%
20 9월, 토요일