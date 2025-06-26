QuotazioniSezioni
Valute / IH
Tornare a Azioni

IH: iHuman Inc American depositary shares, each representing five C

2.85 USD 0.11 (3.72%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IH ha avuto una variazione del -3.72% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.85 e ad un massimo di 3.03.

Segui le dinamiche di iHuman Inc American depositary shares, each representing five C. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IH News

Intervallo Giornaliero
2.85 3.03
Intervallo Annuale
1.47 3.57
Chiusura Precedente
2.96
Apertura
3.03
Bid
2.85
Ask
3.15
Minimo
2.85
Massimo
3.03
Volume
33
Variazione giornaliera
-3.72%
Variazione Mensile
2.15%
Variazione Semestrale
30.14%
Variazione Annuale
23.38%
21 settembre, domenica