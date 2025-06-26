Valute / IH
IH: iHuman Inc American depositary shares, each representing five C
2.85 USD 0.11 (3.72%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IH ha avuto una variazione del -3.72% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.85 e ad un massimo di 3.03.
Segui le dinamiche di iHuman Inc American depositary shares, each representing five C. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
2.85 3.03
Intervallo Annuale
1.47 3.57
- Chiusura Precedente
- 2.96
- Apertura
- 3.03
- Bid
- 2.85
- Ask
- 3.15
- Minimo
- 2.85
- Massimo
- 3.03
- Volume
- 33
- Variazione giornaliera
- -3.72%
- Variazione Mensile
- 2.15%
- Variazione Semestrale
- 30.14%
- Variazione Annuale
- 23.38%
21 settembre, domenica