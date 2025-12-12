クォートセクション
通貨 / HNGE
株に戻る

HNGE: ヒンジ・ヘルス

49.87 USD 0.06 (0.12%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

HNGEの今日の為替レートは、0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり49.62の安値と50.29の高値で取引されました。

ヒンジ・ヘルスダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

HNGE株の現在の価格は？

ヒンジ・ヘルスの株価は本日49.87です。49.62 - 50.29内で取引され、前日の終値は49.81、取引量は1273に達しました。HNGEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ヒンジ・ヘルスの株は配当を出しますか？

ヒンジ・ヘルスの現在の価格は49.87です。配当方針は会社によりますが、投資家は27.06%やUSDにも注目します。HNGEの動きはライブチャートで確認できます。

HNGE株を買う方法は？

ヒンジ・ヘルスの株は現在49.87で購入可能です。注文は通常49.87または50.17付近で行われ、1273や-0.16%が市場の動きを示します。HNGEの最新情報はライブチャートで確認できます。

HNGE株に投資する方法は？

ヒンジ・ヘルスへの投資では、年間の値幅33.42 - 62.16と現在の49.87を考慮します。注文は多くの場合49.87や50.17で行われる前に、2.55%や-2.23%と比較されます。HNGEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ヒンジ・ヘルスの株の最高値は？

ヒンジ・ヘルスの過去1年の最高値は62.16でした。33.42 - 62.16内で株価は大きく変動し、49.81と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ヒンジ・ヘルスのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ヒンジ・ヘルスの株の最低値は？

ヒンジ・ヘルス(HNGE)の年間最安値は33.42でした。現在の49.87や33.42 - 62.16と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。HNGEの動きはライブチャートで確認できます。

HNGEの株式分割はいつ行われましたか？

ヒンジ・ヘルスは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、49.81、27.06%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
49.62 50.29
1年のレンジ
33.42 62.16
以前の終値
49.81
始値
49.95
買値
49.87
買値
50.17
安値
49.62
高値
50.29
出来高
1.273 K
1日の変化
0.12%
1ヶ月の変化
2.55%
6ヶ月の変化
-2.23%
1年の変化
27.06%
12 12月, 金曜日
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
414
期待
413
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
548
期待
549
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待