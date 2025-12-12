- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
HNGE: ヒンジ・ヘルス
HNGEの今日の為替レートは、0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり49.62の安値と50.29の高値で取引されました。
ヒンジ・ヘルスダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
HNGE株の現在の価格は？
ヒンジ・ヘルスの株価は本日49.87です。49.62 - 50.29内で取引され、前日の終値は49.81、取引量は1273に達しました。HNGEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ヒンジ・ヘルスの株は配当を出しますか？
ヒンジ・ヘルスの現在の価格は49.87です。配当方針は会社によりますが、投資家は27.06%やUSDにも注目します。HNGEの動きはライブチャートで確認できます。
HNGE株を買う方法は？
ヒンジ・ヘルスの株は現在49.87で購入可能です。注文は通常49.87または50.17付近で行われ、1273や-0.16%が市場の動きを示します。HNGEの最新情報はライブチャートで確認できます。
HNGE株に投資する方法は？
ヒンジ・ヘルスへの投資では、年間の値幅33.42 - 62.16と現在の49.87を考慮します。注文は多くの場合49.87や50.17で行われる前に、2.55%や-2.23%と比較されます。HNGEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ヒンジ・ヘルスの株の最高値は？
ヒンジ・ヘルスの過去1年の最高値は62.16でした。33.42 - 62.16内で株価は大きく変動し、49.81と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ヒンジ・ヘルスのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ヒンジ・ヘルスの株の最低値は？
ヒンジ・ヘルス(HNGE)の年間最安値は33.42でした。現在の49.87や33.42 - 62.16と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。HNGEの動きはライブチャートで確認できます。
HNGEの株式分割はいつ行われましたか？
ヒンジ・ヘルスは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、49.81、27.06%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 49.81
- 始値
- 49.95
- 買値
- 49.87
- 買値
- 50.17
- 安値
- 49.62
- 高値
- 50.29
- 出来高
- 1.273 K
- 1日の変化
- 0.12%
- 1ヶ月の変化
- 2.55%
- 6ヶ月の変化
- -2.23%
- 1年の変化
- 27.06%
- 実際
- 414
- 期待
- 前
- 413
- 実際
- 548
- 期待
- 前
- 549
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前