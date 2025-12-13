- Panorámica
HNGE: Hinge Health, Inc.
El tipo de cambio de HNGE de hoy ha cambiado un -0.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 49.31, mientras que el máximo ha alcanzado 50.29.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Hinge Health, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de HNGE hoy?
Hinge Health, Inc. (HNGE) se evalúa hoy en 49.68. El instrumento se negocia dentro de 49.31 - 50.29; el cierre de ayer ha sido 49.81 y el volumen comercial ha alcanzado 1891. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios HNGE en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Hinge Health, Inc.?
Hinge Health, Inc. se evalúa actualmente en 49.68. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 26.57% y USD. Monitoree los movimientos de HNGE en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de HNGE?
Puede comprar acciones de Hinge Health, Inc. (HNGE) al precio actual de 49.68. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 49.68 o 49.98, mientras que 1891 y -0.54% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de HNGE en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de HNGE?
Invertir en Hinge Health, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 33.42 - 62.16 y el precio actual 49.68. Muchos comparan 2.16% y -2.61% antes de colocar órdenes en 49.68 o 49.98. Estudie los cambios diarios de precios de HNGE en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Hinge Health, Inc.?
El precio más alto de Hinge Health, Inc. (HNGE) en el último año ha sido 62.16. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 33.42 - 62.16, una comparación con 49.81 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Hinge Health, Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Hinge Health, Inc.?
El precio más bajo de Hinge Health, Inc. (HNGE) para el año ha sido 33.42. La comparación con los actuales 49.68 y 33.42 - 62.16 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de HNGE en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de HNGE?
En el pasado, Hinge Health, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 49.81 y 26.57% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 49.81
- Open
- 49.95
- Bid
- 49.68
- Ask
- 49.98
- Low
- 49.31
- High
- 50.29
- Volumen
- 1.891 K
- Cambio diario
- -0.26%
- Cambio mensual
- 2.16%
- Cambio a 6 meses
- -2.61%
- Cambio anual
- 26.57%