HNGE: Hinge Health, Inc.
Der Wechselkurs von HNGE hat sich für heute um 0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 49.62 bis zu einem Hoch von 50.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hinge Health, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von HNGE heute?
Die Aktie von Hinge Health, Inc. (HNGE) notiert heute bei 50.00. Sie wird innerhalb einer Spanne von 49.62 - 50.29 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 49.81 und das Handelsvolumen erreichte 889. Das Live-Chart von HNGE zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie HNGE Dividenden?
Hinge Health, Inc. wird derzeit mit 50.00 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 27.39% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von HNGE zu verfolgen.
Wie kaufe ich HNGE-Aktien?
Sie können Aktien von Hinge Health, Inc. (HNGE) zum aktuellen Kurs von 50.00 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 50.00 oder 50.30 platziert, während 889 und 0.10% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von HNGE auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in HNGE-Aktien?
Bei einer Investition in Hinge Health, Inc. müssen die jährliche Spanne 33.42 - 62.16 und der aktuelle Kurs 50.00 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.82% und -1.98%, bevor sie Orders zu 50.00 oder 50.30 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von HNGE.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Hinge Health, Inc.?
Der höchste Kurs von Hinge Health, Inc. (HNGE) im vergangenen Jahr lag bei 62.16. Innerhalb von 33.42 - 62.16 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 49.81 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Hinge Health, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Hinge Health, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Hinge Health, Inc. (HNGE) im Laufe des Jahres betrug 33.42. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 50.00 und der Spanne 33.42 - 62.16 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von HNGE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von HNGE statt?
Hinge Health, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 49.81 und 27.39% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 49.81
- Eröffnung
- 49.95
- Bid
- 50.00
- Ask
- 50.30
- Tief
- 49.62
- Hoch
- 50.29
- Volumen
- 889
- Tagesänderung
- 0.38%
- Monatsänderung
- 2.82%
- 6-Monatsänderung
- -1.98%
- Jahresänderung
- 27.39%
