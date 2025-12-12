- Visão do mercado
HNGE: Hinge Health, Inc.
A taxa do HNGE para hoje mudou para 0.38%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 49.62 e o mais alto foi 50.29.
Veja a dinâmica do par de moedas Hinge Health, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de HNGE hoje?
Hoje Hinge Health, Inc. (HNGE) está avaliado em 50.00. O instrumento é negociado dentro de 49.62 - 50.29, o fechamento de ontem foi 49.81, e o volume de negociação atingiu 889. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de HNGE em tempo real.
As ações de Hinge Health, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Hinge Health, Inc. está avaliado em 50.00. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 27.39% e USD. Monitore os movimentos de HNGE no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de HNGE?
Você pode comprar ações de Hinge Health, Inc. (HNGE) pelo preço atual 50.00. Ordens geralmente são executadas perto de 50.00 ou 50.30, enquanto 889 e 0.10% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de HNGE no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de HNGE?
Investir em Hinge Health, Inc. envolve considerar a faixa anual 33.42 - 62.16 e o preço atual 50.00. Muitos comparam 2.82% e -1.98% antes de enviar ordens em 50.00 ou 50.30. Estude as mudanças diárias de preço de HNGE no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Hinge Health, Inc.?
O maior preço de Hinge Health, Inc. (HNGE) no último ano foi 62.16. As ações oscilaram bastante dentro de 33.42 - 62.16, e a comparação com 49.81 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Hinge Health, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Hinge Health, Inc.?
O menor preço de Hinge Health, Inc. (HNGE) no ano foi 33.42. A comparação com o preço atual 50.00 e 33.42 - 62.16 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de HNGE em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de HNGE?
No passado Hinge Health, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 49.81 e 27.39% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 49.81
- Open
- 49.95
- Bid
- 50.00
- Ask
- 50.30
- Low
- 49.62
- High
- 50.29
- Volume
- 889
- Mudança diária
- 0.38%
- Mudança mensal
- 2.82%
- Mudança de 6 meses
- -1.98%
- Mudança anual
- 27.39%
