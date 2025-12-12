QuotazioniSezioni
HNGE
HNGE: Hinge Health, Inc.

49.87 USD 0.06 (0.12%)
Settore: Altri Simboli Base: Dollaro Valuta di profitto: Dollaro

Il tasso di cambio HNGE ha avuto una variazione del 0.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 49.62 e ad un massimo di 50.29.

Segui le dinamiche di Hinge Health, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni HNGE oggi?

Oggi le azioni Hinge Health, Inc. sono prezzate a 49.87. Viene scambiato all'interno di 49.62 - 50.29, la chiusura di ieri è stata 49.81 e il volume degli scambi ha raggiunto 707. Il grafico dei prezzi in tempo reale di HNGE mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Hinge Health, Inc. pagano dividendi?

Hinge Health, Inc. è attualmente valutato a 49.87. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 27.06% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di HNGE.

Come acquistare azioni HNGE?

Puoi acquistare azioni Hinge Health, Inc. al prezzo attuale di 49.87. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 49.87 o 50.17, mentre 707 e -0.16% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di HNGE sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni HNGE?

Investire in Hinge Health, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 33.42 - 62.16 e il prezzo attuale 49.87. Molti confrontano 2.55% e -2.23% prima di effettuare ordini su 49.87 o 50.17. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di HNGE con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Hinge Health, Inc.?

Il prezzo massimo di Hinge Health, Inc. nell'ultimo anno è stato 62.16. All'interno di 33.42 - 62.16, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 49.81 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Hinge Health, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Hinge Health, Inc.?

Il prezzo più basso di Hinge Health, Inc. (HNGE) nel corso dell'anno è stato 33.42. Confrontandolo con gli attuali 49.87 e 33.42 - 62.16 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda HNGE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di HNGE?

Hinge Health, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 49.81 e 27.06%.

Intervallo Giornaliero
49.62 50.29
Intervallo Annuale
33.42 62.16
Chiusura Precedente
49.81
Apertura
49.95
Bid
49.87
Ask
50.17
Minimo
49.62
Massimo
50.29
Volume
707
Variazione giornaliera
0.12%
Variazione Mensile
2.55%
Variazione Semestrale
-2.23%
Variazione Annuale
27.06%
