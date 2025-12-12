- Обзор рынка
HNGE: Hinge Health, Inc.
Курс HNGE за сегодня изменился на 0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.62, а максимальная — 50.29.
Следите за динамикой Hinge Health, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HNGE сегодня?
Hinge Health, Inc. (HNGE) сегодня оценивается на уровне 50.00. Инструмент торгуется в пределах 49.62 - 50.29, вчерашнее закрытие составило 49.81, а торговый объем достиг 889. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HNGE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Hinge Health, Inc.?
Hinge Health, Inc. в настоящее время оценивается в 50.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 27.39% и USD. Отслеживайте движения HNGE на графике в реальном времени.
Как купить акции HNGE?
Вы можете купить акции Hinge Health, Inc. (HNGE) по текущей цене 50.00. Ордера обычно размещаются около 50.00 или 50.30, тогда как 889 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HNGE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HNGE?
Инвестирование в Hinge Health, Inc. предполагает учет годового диапазона 33.42 - 62.16 и текущей цены 50.00. Многие сравнивают 2.82% и -1.98% перед размещением ордеров на 50.00 или 50.30. Изучайте ежедневные изменения цены HNGE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Hinge Health, Inc.?
Самая высокая цена Hinge Health, Inc. (HNGE) за последний год составила 62.16. Акции заметно колебались в пределах 33.42 - 62.16, сравнение с 49.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Hinge Health, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Hinge Health, Inc.?
Самая низкая цена Hinge Health, Inc. (HNGE) за год составила 33.42. Сравнение с текущими 50.00 и 33.42 - 62.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HNGE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HNGE?
В прошлом Hinge Health, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.81 и 27.39% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 49.81
- Open
- 49.95
- Bid
- 50.00
- Ask
- 50.30
- Low
- 49.62
- High
- 50.29
- Объем
- 889
- Дневное изменение
- 0.38%
- Месячное изменение
- 2.82%
- 6-месячное изменение
- -1.98%
- Годовое изменение
- 27.39%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.