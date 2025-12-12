КотировкиРазделы
HNGE: Hinge Health, Inc.

50.00 USD 0.19 (0.38%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HNGE за сегодня изменился на 0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.62, а максимальная — 50.29.

Следите за динамикой Hinge Health, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HNGE сегодня?

Hinge Health, Inc. (HNGE) сегодня оценивается на уровне 50.00. Инструмент торгуется в пределах 49.62 - 50.29, вчерашнее закрытие составило 49.81, а торговый объем достиг 889. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HNGE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Hinge Health, Inc.?

Hinge Health, Inc. в настоящее время оценивается в 50.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 27.39% и USD. Отслеживайте движения HNGE на графике в реальном времени.

Как купить акции HNGE?

Вы можете купить акции Hinge Health, Inc. (HNGE) по текущей цене 50.00. Ордера обычно размещаются около 50.00 или 50.30, тогда как 889 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HNGE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HNGE?

Инвестирование в Hinge Health, Inc. предполагает учет годового диапазона 33.42 - 62.16 и текущей цены 50.00. Многие сравнивают 2.82% и -1.98% перед размещением ордеров на 50.00 или 50.30. Изучайте ежедневные изменения цены HNGE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Hinge Health, Inc.?

Самая высокая цена Hinge Health, Inc. (HNGE) за последний год составила 62.16. Акции заметно колебались в пределах 33.42 - 62.16, сравнение с 49.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Hinge Health, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Hinge Health, Inc.?

Самая низкая цена Hinge Health, Inc. (HNGE) за год составила 33.42. Сравнение с текущими 50.00 и 33.42 - 62.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HNGE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HNGE?

В прошлом Hinge Health, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.81 и 27.39% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
49.62 50.29
Годовой диапазон
33.42 62.16
Предыдущее закрытие
49.81
Open
49.95
Bid
50.00
Ask
50.30
Low
49.62
High
50.29
Объем
889
Дневное изменение
0.38%
Месячное изменение
2.82%
6-месячное изменение
-1.98%
Годовое изменение
27.39%
