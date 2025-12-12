- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
HNGE: Hinge Health, Inc.
Le taux de change de HNGE a changé de 0.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 49.62 et à un maximum de 50.29.
Suivez la dynamique Hinge Health, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action HNGE aujourd'hui ?
L'action Hinge Health, Inc. est cotée à 49.87 aujourd'hui. Elle se négocie dans 49.62 - 50.29, a clôturé hier à 49.81 et son volume d'échange a atteint 1273. Le graphique en temps réel du cours de HNGE présente ces mises à jour.
L'action Hinge Health, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Hinge Health, Inc. est actuellement valorisé à 49.87. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 27.06% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de HNGE.
Comment acheter des actions HNGE ?
Vous pouvez acheter des actions Hinge Health, Inc. au cours actuel de 49.87. Les ordres sont généralement placés à proximité de 49.87 ou de 50.17, le 1273 et le -0.16% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de HNGE sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action HNGE ?
Investir dans Hinge Health, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 33.42 - 62.16 et le prix actuel 49.87. Beaucoup comparent 2.55% et -2.23% avant de passer des ordres à 49.87 ou 50.17. Consultez le graphique du cours de HNGE en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Hinge Health, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Hinge Health, Inc. l'année dernière était 62.16. Au cours de 33.42 - 62.16, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 49.81 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Hinge Health, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Hinge Health, Inc. ?
Le cours le plus bas de Hinge Health, Inc. (HNGE) sur l'année a été 33.42. Sa comparaison avec 49.87 et 33.42 - 62.16 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de HNGE sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action HNGE a-t-elle été divisée ?
Hinge Health, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 49.81 et 27.06% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 49.81
- Ouverture
- 49.95
- Bid
- 49.87
- Ask
- 50.17
- Plus Bas
- 49.62
- Plus Haut
- 50.29
- Volume
- 1.273 K
- Changement quotidien
- 0.12%
- Changement Mensuel
- 2.55%
- Changement à 6 Mois
- -2.23%
- Changement Annuel
- 27.06%
- Act
- 414
- Fcst
- Prev
- 413
- Act
- 548
- Fcst
- Prev
- 549
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev