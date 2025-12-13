HNGE: Hinge Health, Inc.
今日HNGE汇率已更改-0.26%。当日，交易品种以低点49.31和高点50.29进行交易。
关注Hinge Health, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
HNGE股票今天的价格是多少？
Hinge Health, Inc.股票今天的定价为49.68。它在49.31 - 50.29范围内交易，昨天的收盘价为49.81，交易量达到1891。HNGE的实时价格图表显示了这些更新。
Hinge Health, Inc.股票是否支付股息？
Hinge Health, Inc.目前的价值为49.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注26.57%和USD。实时查看图表以跟踪HNGE走势。
如何购买HNGE股票？
您可以以49.68的当前价格购买Hinge Health, Inc.股票。订单通常设置在49.68或49.98附近，而1891和-0.54%显示市场活动。立即关注HNGE的实时图表更新。
如何投资HNGE股票？
投资Hinge Health, Inc.需要考虑年度范围33.42 - 62.16和当前价格49.68。许多人在以49.68或49.98下订单之前，会比较2.16%和。实时查看HNGE价格图表，了解每日变化。
Hinge Health, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Hinge Health, Inc.的最高价格是62.16。在33.42 - 62.16内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Hinge Health, Inc.的绩效。
Hinge Health, Inc.股票的最低价格是多少？
Hinge Health, Inc.（HNGE）的最低价格为33.42。将其与当前的49.68和33.42 - 62.16进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HNGE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HNGE股票是什么时候拆分的？
Hinge Health, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.81和26.57%中可见。
