HNGE股票今天的价格是多少？ Hinge Health, Inc.股票今天的定价为49.68。它在49.31 - 50.29范围内交易，昨天的收盘价为49.81，交易量达到1891。HNGE的实时价格图表显示了这些更新。

Hinge Health, Inc.股票是否支付股息？ Hinge Health, Inc.目前的价值为49.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注26.57%和USD。实时查看图表以跟踪HNGE走势。

如何购买HNGE股票？ 您可以以49.68的当前价格购买Hinge Health, Inc.股票。订单通常设置在49.68或49.98附近，而1891和-0.54%显示市场活动。立即关注HNGE的实时图表更新。

如何投资HNGE股票？ 投资Hinge Health, Inc.需要考虑年度范围33.42 - 62.16和当前价格49.68。许多人在以49.68或49.98下订单之前，会比较2.16%和。实时查看HNGE价格图表，了解每日变化。

Hinge Health, Inc.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Hinge Health, Inc.的最高价格是62.16。在33.42 - 62.16内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Hinge Health, Inc.的绩效。

Hinge Health, Inc.股票的最低价格是多少？ Hinge Health, Inc.（HNGE）的最低价格为33.42。将其与当前的49.68和33.42 - 62.16进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HNGE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。