HAUS
HAUS: Tidal ETF Trust Residential REIT ETF
17.72 USD 0.05 (0.28%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HAUSの今日の為替レートは、0.28%変化しました。日中、通貨は1あたり17.72の安値と17.73の高値で取引されました。
Tidal ETF Trust Residential REIT ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
HAUS News
1日のレンジ
17.72 17.73
1年のレンジ
16.51 20.33
- 以前の終値
- 17.67
- 始値
- 17.73
- 買値
- 17.72
- 買値
- 18.02
- 安値
- 17.72
- 高値
- 17.73
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- 0.28%
- 1ヶ月の変化
- -1.45%
- 6ヶ月の変化
- -8.33%
- 1年の変化
- -12.84%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K