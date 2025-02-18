Валюты / HAUS
HAUS: Tidal ETF Trust Residential REIT ETF
17.67 USD 0.10 (0.56%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HAUS за сегодня изменился на -0.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.67, а максимальная — 17.79.
Следите за динамикой Tidal ETF Trust Residential REIT ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
17.67 17.79
Годовой диапазон
16.51 20.33
- Предыдущее закрытие
- 17.77
- Open
- 17.78
- Bid
- 17.67
- Ask
- 17.97
- Low
- 17.67
- High
- 17.79
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -0.56%
- Месячное изменение
- -1.72%
- 6-месячное изменение
- -8.59%
- Годовое изменение
- -13.08%
