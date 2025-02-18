货币 / HAUS
HAUS: Tidal ETF Trust Residential REIT ETF
17.72 USD 0.05 (0.28%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HAUS汇率已更改0.28%。当日，交易品种以低点17.72和高点17.73进行交易。
关注Tidal ETF Trust Residential REIT ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HAUS新闻
- Opinion: Wall Street hates REITs — why that might be good news for you
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Behind The (Revised) Curve
- Trade War Redux
- Raymond James shuffles REITs: Upgrades Essex Property Trust, downgrades MAA
- Losers Of REIT Earnings Season
- Powell On The Hot Seat
- State Of REITs: The 'Dark Age' Is Over
- Opinion: Your 401(k) may need some all-weather protection
- Fed Looms As Sentiment Dims
- Losers Of REIT Earnings Season
- Tariff Turbulence
- A REIT Revival: Earnings Recap
- Bad Vibes, Positive Results
- REIT Earnings Halftime Report
日范围
17.72 17.73
年范围
16.51 20.33
- 前一天收盘价
- 17.67
- 开盘价
- 17.73
- 卖价
- 17.72
- 买价
- 18.02
- 最低价
- 17.72
- 最高价
- 17.73
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.28%
- 月变化
- -1.45%
- 6个月变化
- -8.33%
- 年变化
- -12.84%
18 九月, 星期四
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 3.7
- 前值
- -0.3
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 7.6
- 前值
- 5.9
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 282 K
- 前值
- 263 K
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 1.935 M
- 前值
- 1.939 M
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- -0.1%
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 1.985%
20:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- $123.1 B
- 前值
- $150.8 B