HAUS: Tidal ETF Trust Residential REIT ETF
17.75 USD 0.03 (0.17%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HAUS hat sich für heute um 0.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.75 bis zu einem Hoch von 17.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tidal ETF Trust Residential REIT ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
HAUS News
Tagesspanne
17.75 17.75
Jahresspanne
16.51 20.33
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.72
- Eröffnung
- 17.75
- Bid
- 17.75
- Ask
- 18.05
- Tief
- 17.75
- Hoch
- 17.75
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.17%
- Monatsänderung
- -1.28%
- 6-Monatsänderung
- -8.17%
- Jahresänderung
- -12.69%
