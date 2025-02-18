QuotazioniSezioni
HAUS: Tidal ETF Trust Residential REIT ETF

17.75 USD 0.03 (0.17%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HAUS ha avuto una variazione del 0.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.73 e ad un massimo di 17.75.

Segui le dinamiche di Tidal ETF Trust Residential REIT ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
17.73 17.75
Intervallo Annuale
16.51 20.33
Chiusura Precedente
17.72
Apertura
17.73
Bid
17.75
Ask
18.05
Minimo
17.73
Massimo
17.75
Volume
2
Variazione giornaliera
0.17%
Variazione Mensile
-1.28%
Variazione Semestrale
-8.17%
Variazione Annuale
-12.69%
21 settembre, domenica