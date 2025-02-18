Valute / HAUS
HAUS: Tidal ETF Trust Residential REIT ETF
17.75 USD 0.03 (0.17%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HAUS ha avuto una variazione del 0.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.73 e ad un massimo di 17.75.
Segui le dinamiche di Tidal ETF Trust Residential REIT ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
HAUS News
- Opinion: Wall Street hates REITs — why that might be good news for you
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Behind The (Revised) Curve
- Trade War Redux
- Raymond James shuffles REITs: Upgrades Essex Property Trust, downgrades MAA
- Losers Of REIT Earnings Season
- Powell On The Hot Seat
- State Of REITs: The 'Dark Age' Is Over
- Opinion: Your 401(k) may need some all-weather protection
- Fed Looms As Sentiment Dims
- Losers Of REIT Earnings Season
- Tariff Turbulence
- A REIT Revival: Earnings Recap
- Bad Vibes, Positive Results
- REIT Earnings Halftime Report
Intervallo Giornaliero
17.73 17.75
Intervallo Annuale
16.51 20.33
- Chiusura Precedente
- 17.72
- Apertura
- 17.73
- Bid
- 17.75
- Ask
- 18.05
- Minimo
- 17.73
- Massimo
- 17.75
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 0.17%
- Variazione Mensile
- -1.28%
- Variazione Semestrale
- -8.17%
- Variazione Annuale
- -12.69%
21 settembre, domenica