通貨 / GSUN
GSUN: Golden Sun Health Technology Group Limited - Class A

3.04 USD 0.20 (7.04%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GSUNの今日の為替レートは、7.04%変化しました。日中、通貨は1あたり2.85の安値と3.31の高値で取引されました。

Golden Sun Health Technology Group Limited - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

GSUN News

1日のレンジ
2.85 3.31
1年のレンジ
1.82 7.24
以前の終値
2.84
始値
2.85
買値
3.04
買値
3.34
安値
2.85
高値
3.31
出来高
87
1日の変化
7.04%
1ヶ月の変化
11.76%
6ヶ月の変化
7.42%
1年の変化
-55.49%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K