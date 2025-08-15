QuotazioniSezioni
GSUN: Golden Sun Health Technology Group Limited - Class A

2.98 USD 0.06 (1.97%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GSUN ha avuto una variazione del -1.97% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.98 e ad un massimo di 3.24.

Segui le dinamiche di Golden Sun Health Technology Group Limited - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.98 3.24
Intervallo Annuale
1.82 7.24
Chiusura Precedente
3.04
Apertura
3.21
Bid
2.98
Ask
3.28
Minimo
2.98
Massimo
3.24
Volume
37
Variazione giornaliera
-1.97%
Variazione Mensile
9.56%
Variazione Semestrale
5.30%
Variazione Annuale
-56.37%
