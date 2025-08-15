Valute / GSUN
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
GSUN: Golden Sun Health Technology Group Limited - Class A
2.98 USD 0.06 (1.97%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GSUN ha avuto una variazione del -1.97% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.98 e ad un massimo di 3.24.
Segui le dinamiche di Golden Sun Health Technology Group Limited - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
2.98 3.24
Intervallo Annuale
1.82 7.24
- Chiusura Precedente
- 3.04
- Apertura
- 3.21
- Bid
- 2.98
- Ask
- 3.28
- Minimo
- 2.98
- Massimo
- 3.24
- Volume
- 37
- Variazione giornaliera
- -1.97%
- Variazione Mensile
- 9.56%
- Variazione Semestrale
- 5.30%
- Variazione Annuale
- -56.37%
21 settembre, domenica