Währungen / GSUN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GSUN: Golden Sun Health Technology Group Limited - Class A
3.09 USD 0.05 (1.64%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GSUN hat sich für heute um 1.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.06 bis zu einem Hoch von 3.13 gehandelt.
Verfolgen Sie die Golden Sun Health Technology Group Limited - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
3.06 3.13
Jahresspanne
1.82 7.24
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.04
- Eröffnung
- 3.12
- Bid
- 3.09
- Ask
- 3.39
- Tief
- 3.06
- Hoch
- 3.13
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- 1.64%
- Monatsänderung
- 13.60%
- 6-Monatsänderung
- 9.19%
- Jahresänderung
- -54.76%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K