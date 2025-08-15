KurseKategorien
Währungen / GSUN
Zurück zum Aktien

GSUN: Golden Sun Health Technology Group Limited - Class A

3.09 USD 0.05 (1.64%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GSUN hat sich für heute um 1.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.06 bis zu einem Hoch von 3.13 gehandelt.

Verfolgen Sie die Golden Sun Health Technology Group Limited - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GSUN News

Tagesspanne
3.06 3.13
Jahresspanne
1.82 7.24
Vorheriger Schlusskurs
3.04
Eröffnung
3.12
Bid
3.09
Ask
3.39
Tief
3.06
Hoch
3.13
Volumen
13
Tagesänderung
1.64%
Monatsänderung
13.60%
6-Monatsänderung
9.19%
Jahresänderung
-54.76%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K