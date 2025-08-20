通貨 / FXC
FXC: Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust
70.83 USD 0.14 (0.20%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FXCの今日の為替レートは、-0.20%変化しました。日中、通貨は1あたり70.78の安値と70.87の高値で取引されました。
Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trustダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
70.78 70.87
1年のレンジ
66.55 72.48
- 以前の終値
- 70.97
- 始値
- 70.83
- 買値
- 70.83
- 買値
- 71.13
- 安値
- 70.78
- 高値
- 70.87
- 出来高
- 32
- 1日の変化
- -0.20%
- 1ヶ月の変化
- 0.03%
- 6ヶ月の変化
- 4.38%
- 1年の変化
- -2.06%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K