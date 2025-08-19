Валюты / FXC
FXC: Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust
71.07 USD 0.11 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FXC за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 71.04, а максимальная — 71.14.
Следите за динамикой Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FXC
- Fed Needs To Deliver For Dollar Bears
- The Dollar (DXY) Is Softer To Start The New Week
- Week Ahead: Federal Reserve And Bank of Canada To Cut, While BOJ And BOE Stand Pat
- Firmer U.S. Rates Help The Dollar Steady
- ECB Meeting May Be A Non-Event, U.S. CPI Is Key
- Deflation Continues To Grip China
- Dollar Trades With Heavier Bias, Nonfarm Payroll Revisions Ahead
- Japanese And French Politics Take Limelight For The Moment
- US CPI To Temper Fed Rate Cut Spec, French Political Intrigue & Downgrade, ECB Stands Pat
- Dollar Stabilizes
- The Greenback Surges While Rates Jump
- September 2025 Monthly (null:DXY)
- Chop Fest In FX Continues
- China Allows Faster Yuan Appreciation, While Follow-Through Selling Weighs On Greenback
- Market Sees Challenge To Fed's Independence By Trump's Attempt To Fire Cook
- Markets Consolidate After The Big Moves Before The Weekend
- Week Ahead: Fundamentals And Technicals Give Greenlight To Sell Dollars
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
- A Detailed Look At The FX Market After The Powell Speech – Technical Levels
- The Greenback Is Firm Ahead Of Powell's Jackson Hole Speech (SPX)
- Preliminary August PMI Shows Many Are Coping With U.S. Shock
- Inflation Cools, But Will The Bank Of Canada Cut Rates?
- Kiwi Pounded On Dovish Guidance By RBNZ, U.K. Gilts Rise Despite Higher Than Expected CPI
- Market Takes Developments In Stride
Дневной диапазон
71.04 71.14
Годовой диапазон
66.55 72.48
- Предыдущее закрытие
- 70.96
- Open
- 71.11
- Bid
- 71.07
- Ask
- 71.37
- Low
- 71.04
- High
- 71.14
- Объем
- 19
- Дневное изменение
- 0.16%
- Месячное изменение
- 0.37%
- 6-месячное изменение
- 4.73%
- Годовое изменение
- -1.73%
