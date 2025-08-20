CotationsSections
FXC: Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust

70.94 USD 0.11 (0.16%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FXC a changé de 0.16% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 70.73 et à un maximum de 70.97.

Suivez la dynamique Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
70.73 70.97
Range Annuel
66.55 72.48
Clôture Précédente
70.83
Ouverture
70.73
Bid
70.94
Ask
71.24
Plus Bas
70.73
Plus Haut
70.97
Volume
65
Changement quotidien
0.16%
Changement Mensuel
0.18%
Changement à 6 Mois
4.54%
Changement Annuel
-1.91%
20 septembre, samedi