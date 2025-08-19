货币 / FXC
今日FXC汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点71.04和高点71.14进行交易。
关注Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FXC新闻
- Fed Needs To Deliver For Dollar Bears
- The Dollar (DXY) Is Softer To Start The New Week
- Week Ahead: Federal Reserve And Bank of Canada To Cut, While BOJ And BOE Stand Pat
- Firmer U.S. Rates Help The Dollar Steady
- ECB Meeting May Be A Non-Event, U.S. CPI Is Key
- Deflation Continues To Grip China
- Dollar Trades With Heavier Bias, Nonfarm Payroll Revisions Ahead
- Japanese And French Politics Take Limelight For The Moment
- US CPI To Temper Fed Rate Cut Spec, French Political Intrigue & Downgrade, ECB Stands Pat
- Dollar Stabilizes
- The Greenback Surges While Rates Jump
- September 2025 Monthly (null:DXY)
- Chop Fest In FX Continues
- China Allows Faster Yuan Appreciation, While Follow-Through Selling Weighs On Greenback
- Market Sees Challenge To Fed's Independence By Trump's Attempt To Fire Cook
- Markets Consolidate After The Big Moves Before The Weekend
- Week Ahead: Fundamentals And Technicals Give Greenlight To Sell Dollars
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
- A Detailed Look At The FX Market After The Powell Speech – Technical Levels
- The Greenback Is Firm Ahead Of Powell's Jackson Hole Speech (SPX)
- Preliminary August PMI Shows Many Are Coping With U.S. Shock
- Inflation Cools, But Will The Bank Of Canada Cut Rates?
- Kiwi Pounded On Dovish Guidance By RBNZ, U.K. Gilts Rise Despite Higher Than Expected CPI
- Market Takes Developments In Stride
日范围
71.04 71.14
年范围
66.55 72.48
- 前一天收盘价
- 70.96
- 开盘价
- 71.11
- 卖价
- 71.07
- 买价
- 71.37
- 最低价
- 71.04
- 最高价
- 71.14
- 交易量
- 19
- 日变化
- 0.16%
- 月变化
- 0.37%
- 6个月变化
- 4.73%
- 年变化
- -1.73%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值