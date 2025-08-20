KurseKategorien
FXC: Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust

70.92 USD 0.09 (0.13%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FXC hat sich für heute um 0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 70.73 bis zu einem Hoch von 70.97 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
70.73 70.97
Jahresspanne
66.55 72.48
Vorheriger Schlusskurs
70.83
Eröffnung
70.73
Bid
70.92
Ask
71.22
Tief
70.73
Hoch
70.97
Volumen
53
Tagesänderung
0.13%
Monatsänderung
0.16%
6-Monatsänderung
4.51%
Jahresänderung
-1.94%
