CGRO: Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF
CGROの今日の為替レートは、0.13%変化しました。日中、通貨は1あたり31.50の安値と31.50の高値で取引されました。
Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
CGRO株の現在の価格は？
Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETFの株価は本日31.50です。0.13%内で取引され、前日の終値は31.46、取引量は1に達しました。CGROのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETFの株は配当を出しますか？
Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETFの現在の価格は31.50です。配当方針は会社によりますが、投資家は28.41%やUSDにも注目します。CGROの動きはライブチャートで確認できます。
CGRO株を買う方法は？
Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETFの株は現在31.50で購入可能です。注文は通常31.50または31.80付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。CGROの最新情報はライブチャートで確認できます。
CGRO株に投資する方法は？
Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETFへの投資では、年間の値幅21.29 - 31.50と現在の31.50を考慮します。注文は多くの場合31.50や31.80で行われる前に、6.35%や17.85%と比較されます。CGROの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
CoreValues Alpha Greater China Growth ETFの株の最高値は？
CoreValues Alpha Greater China Growth ETFの過去1年の最高値は31.50でした。21.29 - 31.50内で株価は大きく変動し、31.46と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
CoreValues Alpha Greater China Growth ETFの株の最低値は？
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF(CGRO)の年間最安値は21.29でした。現在の31.50や21.29 - 31.50と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CGROの動きはライブチャートで確認できます。
CGROの株式分割はいつ行われましたか？
Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、31.46、28.41%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 31.46
- 始値
- 31.50
- 買値
- 31.50
- 買値
- 31.80
- 安値
- 31.50
- 高値
- 31.50
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- 0.13%
- 1ヶ月の変化
- 6.35%
- 6ヶ月の変化
- 17.85%
- 1年の変化
- 28.41%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8