通貨 / CGRO
CGRO: Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

31.50 USD 0.04 (0.13%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CGROの今日の為替レートは、0.13%変化しました。日中、通貨は1あたり31.50の安値と31.50の高値で取引されました。

Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

CGRO株の現在の価格は？

Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETFの株価は本日31.50です。0.13%内で取引され、前日の終値は31.46、取引量は1に達しました。CGROのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETFの株は配当を出しますか？

Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETFの現在の価格は31.50です。配当方針は会社によりますが、投資家は28.41%やUSDにも注目します。CGROの動きはライブチャートで確認できます。

CGRO株を買う方法は？

Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETFの株は現在31.50で購入可能です。注文は通常31.50または31.80付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。CGROの最新情報はライブチャートで確認できます。

CGRO株に投資する方法は？

Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETFへの投資では、年間の値幅21.29 - 31.50と現在の31.50を考慮します。注文は多くの場合31.50や31.80で行われる前に、6.35%や17.85%と比較されます。CGROの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

CoreValues Alpha Greater China Growth ETFの株の最高値は？

CoreValues Alpha Greater China Growth ETFの過去1年の最高値は31.50でした。21.29 - 31.50内で株価は大きく変動し、31.46と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

CoreValues Alpha Greater China Growth ETFの株の最低値は？

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF(CGRO)の年間最安値は21.29でした。現在の31.50や21.29 - 31.50と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CGROの動きはライブチャートで確認できます。

CGROの株式分割はいつ行われましたか？

Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、31.46、28.41%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
31.50 31.50
1年のレンジ
21.29 31.50
以前の終値
31.46
始値
31.50
買値
31.50
買値
31.80
安値
31.50
高値
31.50
出来高
1
1日の変化
0.13%
1ヶ月の変化
6.35%
6ヶ月の変化
17.85%
1年の変化
28.41%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8