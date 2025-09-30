- Panoramica
CGRO: Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF
Il tasso di cambio CGRO ha avuto una variazione del 0.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.50 e ad un massimo di 31.50.
Segui le dinamiche di Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CGRO oggi?
Oggi le azioni Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF sono prezzate a 31.50. Viene scambiato all'interno di 0.13%, la chiusura di ieri è stata 31.46 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CGRO mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF pagano dividendi?
Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF è attualmente valutato a 31.50. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 28.41% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CGRO.
Come acquistare azioni CGRO?
Puoi acquistare azioni Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF al prezzo attuale di 31.50. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 31.50 o 31.80, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CGRO sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CGRO?
Investire in Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF implica considerare l'intervallo annuale 21.29 - 31.50 e il prezzo attuale 31.50. Molti confrontano 6.35% e 17.85% prima di effettuare ordini su 31.50 o 31.80. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CGRO con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni CoreValues Alpha Greater China Growth ETF?
Il prezzo massimo di CoreValues Alpha Greater China Growth ETF nell'ultimo anno è stato 31.50. All'interno di 21.29 - 31.50, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 31.46 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni CoreValues Alpha Greater China Growth ETF?
Il prezzo più basso di CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) nel corso dell'anno è stato 21.29. Confrontandolo con gli attuali 31.50 e 21.29 - 31.50 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CGRO muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CGRO?
Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 31.46 e 28.41%.
- Chiusura Precedente
- 31.46
- Apertura
- 31.50
- Bid
- 31.50
- Ask
- 31.80
- Minimo
- 31.50
- Massimo
- 31.50
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 0.13%
- Variazione Mensile
- 6.35%
- Variazione Semestrale
- 17.85%
- Variazione Annuale
- 28.41%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8