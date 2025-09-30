- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CGRO: Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF
A taxa do CGRO para hoje mudou para 0.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 31.50 e o mais alto foi 31.50.
Veja a dinâmica do par de moedas Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CGRO hoje?
Hoje Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) está avaliado em 31.50. O instrumento é negociado dentro de 0.13%, o fechamento de ontem foi 31.46, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CGRO em tempo real.
As ações de Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF pagam dividendos?
Atualmente Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF está avaliado em 31.50. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 28.41% e USD. Monitore os movimentos de CGRO no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CGRO?
Você pode comprar ações de Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) pelo preço atual 31.50. Ordens geralmente são executadas perto de 31.50 ou 31.80, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CGRO no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CGRO?
Investir em Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF envolve considerar a faixa anual 21.29 - 31.50 e o preço atual 31.50. Muitos comparam 6.35% e 17.85% antes de enviar ordens em 31.50 ou 31.80. Estude as mudanças diárias de preço de CGRO no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações CoreValues Alpha Greater China Growth ETF?
O maior preço de CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) no último ano foi 31.50. As ações oscilaram bastante dentro de 21.29 - 31.50, e a comparação com 31.46 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações CoreValues Alpha Greater China Growth ETF?
O menor preço de CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) no ano foi 21.29. A comparação com o preço atual 31.50 e 21.29 - 31.50 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CGRO em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CGRO?
No passado Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 31.46 e 28.41% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 31.46
- Open
- 31.50
- Bid
- 31.50
- Ask
- 31.80
- Low
- 31.50
- High
- 31.50
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 0.13%
- Mudança mensal
- 6.35%
- Mudança de 6 meses
- 17.85%
- Mudança anual
- 28.41%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8