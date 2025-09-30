- Aperçu
CGRO: Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF
Le taux de change de CGRO a changé de 0.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 31.50 et à un maximum de 31.50.
Suivez la dynamique Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CGRO aujourd'hui ?
L'action Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF est cotée à 31.50 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.13%, a clôturé hier à 31.46 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de CGRO présente ces mises à jour.
L'action Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF verse-t-elle des dividendes ?
Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF est actuellement valorisé à 31.50. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 28.41% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CGRO.
Comment acheter des actions CGRO ?
Vous pouvez acheter des actions Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF au cours actuel de 31.50. Les ordres sont généralement placés à proximité de 31.50 ou de 31.80, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CGRO sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CGRO ?
Investir dans Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 21.29 - 31.50 et le prix actuel 31.50. Beaucoup comparent 6.35% et 17.85% avant de passer des ordres à 31.50 ou 31.80. Consultez le graphique du cours de CGRO en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action CoreValues Alpha Greater China Growth ETF ?
Le cours le plus élevé de CoreValues Alpha Greater China Growth ETF l'année dernière était 31.50. Au cours de 21.29 - 31.50, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 31.46 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action CoreValues Alpha Greater China Growth ETF ?
Le cours le plus bas de CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) sur l'année a été 21.29. Sa comparaison avec 31.50 et 21.29 - 31.50 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CGRO sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CGRO a-t-elle été divisée ?
Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 31.46 et 28.41% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 31.46
- Ouverture
- 31.50
- Bid
- 31.50
- Ask
- 31.80
- Plus Bas
- 31.50
- Plus Haut
- 31.50
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- 0.13%
- Changement Mensuel
- 6.35%
- Changement à 6 Mois
- 17.85%
- Changement Annuel
- 28.41%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8