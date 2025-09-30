- Обзор рынка
CGRO: Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF
Курс CGRO за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.50, а максимальная — 31.50.
Следите за динамикой Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CGRO сегодня?
Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) сегодня оценивается на уровне 31.50. Инструмент торгуется в пределах 0.13%, вчерашнее закрытие составило 31.46, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CGRO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF?
Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF в настоящее время оценивается в 31.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 28.41% и USD. Отслеживайте движения CGRO на графике в реальном времени.
Как купить акции CGRO?
Вы можете купить акции Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) по текущей цене 31.50. Ордера обычно размещаются около 31.50 или 31.80, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CGRO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CGRO?
Инвестирование в Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF предполагает учет годового диапазона 21.29 - 31.50 и текущей цены 31.50. Многие сравнивают 6.35% и 17.85% перед размещением ордеров на 31.50 или 31.80. Изучайте ежедневные изменения цены CGRO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции CoreValues Alpha Greater China Growth ETF?
Самая высокая цена CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) за последний год составила 31.50. Акции заметно колебались в пределах 21.29 - 31.50, сравнение с 31.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции CoreValues Alpha Greater China Growth ETF?
Самая низкая цена CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) за год составила 21.29. Сравнение с текущими 31.50 и 21.29 - 31.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CGRO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CGRO?
В прошлом Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.46 и 28.41% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.46
- Open
- 31.50
- Bid
- 31.50
- Ask
- 31.80
- Low
- 31.50
- High
- 31.50
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.13%
- Месячное изменение
- 6.35%
- 6-месячное изменение
- 17.85%
- Годовое изменение
- 28.41%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8