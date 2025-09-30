CGRO: Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF
今日CGRO汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点31.50和高点31.50进行交易。
关注Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
CGRO股票今天的价格是多少？
Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF股票今天的定价为31.50。它在0.13%范围内交易，昨天的收盘价为31.46，交易量达到1。CGRO的实时价格图表显示了这些更新。
Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF股票是否支付股息？
Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF目前的价值为31.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.41%和USD。实时查看图表以跟踪CGRO走势。
如何购买CGRO股票？
您可以以31.50的当前价格购买Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF股票。订单通常设置在31.50或31.80附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注CGRO的实时图表更新。
如何投资CGRO股票？
投资Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF需要考虑年度范围21.29 - 31.50和当前价格31.50。许多人在以31.50或31.80下订单之前，会比较6.35%和。实时查看CGRO价格图表，了解每日变化。
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，CoreValues Alpha Greater China Growth ETF的最高价格是31.50。在21.29 - 31.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF的绩效。
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF股票的最低价格是多少？
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF（CGRO）的最低价格为21.29。将其与当前的31.50和21.29 - 31.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CGRO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CGRO股票是什么时候拆分的？
Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.46和28.41%中可见。
- 前一天收盘价
- 31.46
- 开盘价
- 31.50
- 卖价
- 31.50
- 买价
- 31.80
- 最低价
- 31.50
- 最高价
- 31.50
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.13%
- 月变化
- 6.35%
- 6个月变化
- 17.85%
- 年变化
- 28.41%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8