CGRO: Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF
Der Wechselkurs von CGRO hat sich für heute um 0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.50 bis zu einem Hoch von 31.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CGRO heute?
Die Aktie von Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) notiert heute bei 31.50. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.13% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 31.46 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von CGRO zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CGRO Dividenden?
Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF wird derzeit mit 31.50 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 28.41% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CGRO zu verfolgen.
Wie kaufe ich CGRO-Aktien?
Sie können Aktien von Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) zum aktuellen Kurs von 31.50 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 31.50 oder 31.80 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CGRO auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CGRO-Aktien?
Bei einer Investition in Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF müssen die jährliche Spanne 21.29 - 31.50 und der aktuelle Kurs 31.50 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 6.35% und 17.85%, bevor sie Orders zu 31.50 oder 31.80 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CGRO.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von CoreValues Alpha Greater China Growth ETF?
Der höchste Kurs von CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) im vergangenen Jahr lag bei 31.50. Innerhalb von 21.29 - 31.50 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 31.46 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von CoreValues Alpha Greater China Growth ETF?
Der niedrigste Kurs von CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) im Laufe des Jahres betrug 21.29. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 31.50 und der Spanne 21.29 - 31.50 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CGRO live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CGRO statt?
Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 31.46 und 28.41% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 31.46
- Eröffnung
- 31.50
- Bid
- 31.50
- Ask
- 31.80
- Tief
- 31.50
- Hoch
- 31.50
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.13%
- Monatsänderung
- 6.35%
- 6-Monatsänderung
- 17.85%
- Jahresänderung
- 28.41%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8