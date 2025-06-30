クォートセクション
通貨 / CBSE
株に戻る

CBSE: Clough Select Equity ETF

40.98 USD 0.35 (0.85%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CBSEの今日の為替レートは、-0.85%変化しました。日中、通貨は1あたり40.98の安値と40.98の高値で取引されました。

Clough Select Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CBSE News

よくあるご質問

CBSE株の現在の価格は？

Clough Select Equity ETFの株価は本日40.98です。-0.85%内で取引され、前日の終値は41.33、取引量は1に達しました。CBSEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Clough Select Equity ETFの株は配当を出しますか？

Clough Select Equity ETFの現在の価格は40.98です。配当方針は会社によりますが、投資家は31.90%やUSDにも注目します。CBSEの動きはライブチャートで確認できます。

CBSE株を買う方法は？

Clough Select Equity ETFの株は現在40.98で購入可能です。注文は通常40.98または41.28付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。CBSEの最新情報はライブチャートで確認できます。

CBSE株に投資する方法は？

Clough Select Equity ETFへの投資では、年間の値幅25.78 - 42.23と現在の40.98を考慮します。注文は多くの場合40.98や41.28で行われる前に、7.90%や37.42%と比較されます。CBSEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Clough Select Equity ETFの株の最高値は？

Clough Select Equity ETFの過去1年の最高値は42.23でした。25.78 - 42.23内で株価は大きく変動し、41.33と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Clough Select Equity ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Clough Select Equity ETFの株の最低値は？

Clough Select Equity ETF(CBSE)の年間最安値は25.78でした。現在の40.98や25.78 - 42.23と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CBSEの動きはライブチャートで確認できます。

CBSEの株式分割はいつ行われましたか？

Clough Select Equity ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、41.33、31.90%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
40.98 40.98
1年のレンジ
25.78 42.23
以前の終値
41.33
始値
40.98
買値
40.98
買値
41.28
安値
40.98
高値
40.98
出来高
1
1日の変化
-0.85%
1ヶ月の変化
7.90%
6ヶ月の変化
37.42%
1年の変化
31.90%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8